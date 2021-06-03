В Баку ФИА начнёт проверять задние крылья на гибкость с помощью специальных стикеров

ФИА начнёт проверять задние крылья на гибкость во время Гран-при Азербайджана, сообщает Racingnews365.
На всех автомобилях на заднем крыле будут размещены 12 круглых жёлтых стикеров диаметром 1 см — шесть на основной плоскости крыла и шесть на закрылках. С их помощью можно будет отслеживать изгиб крыла на протяжении заезда при различных скоростях. Стикеры будут размещены на каждом автомобиле с заранее определённым интервалом и останутся на машинах до конца нынешнего сезона.
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
Стикеры также помогут сравнить нынешние крылья с теми, которые команды начнут использовать после ужесточения соответствующих проверок, запланированного на 15 июня. Напомним, ситуация получила своё развитие после жалоб «Мерседеса» на соперников из «Ред Булл».
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