«Мы больше не в Монако». Мазепину удалось выполнить инструкцию инженера

Пресс-служба Формулы-1 на странице чемпионата в «Твиттере» разместила забавное видео, на котором показаны радиопереговоры пилота «Хааса» Никиты Мазепина во время Гран-при Монако и в ходе свободной практики Гран-при Азербайджана.
В Монако россиянину не удавалось поменять некую настройку с помощью рулевого колеса, на чём настаивал его инженер.
«Я не могу этого сделать. Ты что, смеёшься надо мной? Мы в Монако», — говорил тогда Мазепин.
Но уже в Баку Мазепин выполнил некий манёвр, который требовал от него инженер. Последний похвалил его.
«Отличная работа, мужик. Отлично», — сказал инженер. Мазепин в свою очередь ответил: «Мы больше не в Монако».
Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
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