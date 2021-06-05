«Расстроен собой». Стролл прокомментировал аварию в квалификации Гран-при Азербайджана
Поделиться
Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал собственную аварию в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. Канадец начнёт воскресную гонку 19-м.
«Это была моя ошибка, я принёс извинения команде. 15-й поворот сложный, мы видели это весь уик-энд. Он идёт со спуском, ты тормозишь, смещаясь вправо, а поэтому здесь легко заблокировать колёса на торможении. Такой попутный ветер, как сегодня, можешь застигнуть тебя врасплох. Я заехал в поворот слишком «горячо» и заблокировал колесо, после чего уже не мог ничего сделать.
Очевидно, я расстроен собой, но теперь концентрируюсь на том, чтобы отыграться завтра. В Баку можно обгонять, так что мы попробуем пробиться через пелотон», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 5 июня 2021
-
20:48
-
20:46
-
20:42
-
20:23
-
20:16
-
20:10
-
20:01
-
19:54
-
19:46
-
19:38
-
19:17
-
19:10
-
18:46
-
18:41
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:09
-
16:56
-
16:28
-
15:51
-
14:47
-
14:30
-
13:15
-
13:07
-
12:51
-
11:54
-
11:42
-
11:21
-
11:02
-
09:54
-
09:00
-
08:00
-
00:59
- 4 июня 2021
-
23:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам