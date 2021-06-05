«Расстроен собой». Стролл прокомментировал аварию в квалификации Гран-при Азербайджана

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал собственную аварию в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. Канадец начнёт воскресную гонку 19-м.



«Это была моя ошибка, я принёс извинения команде. 15-й поворот сложный, мы видели это весь уик-энд. Он идёт со спуском, ты тормозишь, смещаясь вправо, а поэтому здесь легко заблокировать колёса на торможении. Такой попутный ветер, как сегодня, можешь застигнуть тебя врасплох. Я заехал в поворот слишком «горячо» и заблокировал колесо, после чего уже не мог ничего сделать.



Очевидно, я расстроен собой, но теперь концентрируюсь на том, чтобы отыграться завтра. В Баку можно обгонять, так что мы попробуем пробиться через пелотон», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».