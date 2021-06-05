Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Расстроен собой». Стролл прокомментировал аварию в квалификации Гран-при Азербайджана

«Расстроен собой». Стролл прокомментировал аварию в квалификации Гран-при Азербайджана
Евгений Кустов
Комментарии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал собственную аварию в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. Канадец начнёт воскресную гонку 19-м.

«Это была моя ошибка, я принёс извинения команде. 15-й поворот сложный, мы видели это весь уик-энд. Он идёт со спуском, ты тормозишь, смещаясь вправо, а поэтому здесь легко заблокировать колёса на торможении. Такой попутный ветер, как сегодня, можешь застигнуть тебя врасплох. Я заехал в поворот слишком «горячо» и заблокировал колесо, после чего уже не мог ничего сделать.

Очевидно, я расстроен собой, но теперь концентрируюсь на том, чтобы отыграться завтра. В Баку можно обгонять, так что мы попробуем пробиться через пелотон», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021