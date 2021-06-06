Перес выиграл Гран-при Азербайджана, Ферстаппен сошёл, Хэмилтон — 15-й

В Баку завершилась гонка Гран-при Азербайджана. Победителем этапа стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе место занял гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель, этот подиум стал для него первым в составе команды. Топ-3 замкнул Пьер Гасли из «Альфа Таури».



Макс Ферстаппен сошёл с дистанции за четыре круга до финиша после аварии из-за прокола колеса и, таким образом, лишился возможной победы. После рестарта Льюис Хэмилтон сумел обойти Переса, но допустил ошибку в первом повороте и откатился на 15-е место. Никита Мазепин финишировал 14-м.

Формула-1. Гран-при Азербайджана

1. Серхио Перес («Ред Булл»)

2. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,385

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,762

4. Шарль Леклер («Феррари») +3,828

5. Ландо Норрис («Макларен») +4,754

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +6,382

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +6,624

8. Карлос Сайнс («Феррари») +7,709

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +8,874

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +9,576

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +10,254

12. Валттери Боттас («Мерседес») +11,264

13. Мик Шумахер («Хаас») +14,241

14. Никита Мазепин («Хаас») +14,315

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +17,668

16. Николас Латифи («Уильямс») +42,379

17. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал

18. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — не финишировал

20. Эстебан Окон («Альпин») — не финишировал.