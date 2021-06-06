Тео Пуршер сломал руку в аварии в основной гонке Формулы-2 в Баку

Гонщик команды «АРТ» Тео Пуршер не сумел избежать травм в аварии, случившейся в основной гонке этапа Формулы-2 в Азербайджане на уличной трассе в Баку. Как сообщила пресс-служба чемпионата, Пуршер был госпитализирован с переломом руки.
Инцидент с участием участника Академии «Заубера» произошёл на первом круге гонки. В третьем повороте столкновение спровоцировал Дэниел Тиктум, который задел машину Пуршера, чей автомобиль, в свою очередь, врезался в болид Маркуса Армстронга. Во время аварии Тео получил перелом запястья.
Стоит отметить, что следующий этап Формулы-2 состоится только через полтора месяца — с 16 по 18 июля в Сильверстоуне. Таким образом, у Пуршера есть время, чтобы залечить перелом и вернуться в строй. В настоящий момент он занимает шестое место в личном зачёте с 55 очками.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно на официальной странице Формулы-2 в «Твиттере».
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