Мазепин рассказал, из-за чего не смог сдержать Шумахера на финише гонки

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что уступил партнёру по команде Мику Шумахеру 13-е место в самом конце гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 из-за того, что у него закончился заряд системы ERS.



«Главное, что я немного расстроен из-за потери позиции относительно напарника на финишной прямой. У меня закончился заряд батареи, так что я был фактически пассажиром. Но ситуация такая, какая есть», — приводит слова Мазепина Motorsport.



Отметим, что жёсткая борьба Никиты в начале прямой не понравилась Шумахеру, поскольку, по мнению немца, могла привести к аварии. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер после финиша отметил, что команда разобрала инцидент и разрядила обстановку внутри коллектива.