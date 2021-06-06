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Мазепин рассказал, из-за чего не смог сдержать Шумахера на финише гонки

Мазепин рассказал, из-за чего не смог сдержать Шумахера на финише гонки
Евгений Кустов
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что уступил партнёру по команде Мику Шумахеру 13-е место в самом конце гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 из-за того, что у него закончился заряд системы ERS.

«Главное, что я немного расстроен из-за потери позиции относительно напарника на финишной прямой. У меня закончился заряд батареи, так что я был фактически пассажиром. Но ситуация такая, какая есть», — приводит слова Мазепина Motorsport.

Отметим, что жёсткая борьба Никиты в начале прямой не понравилась Шумахеру, поскольку, по мнению немца, могла привести к аварии. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер после финиша отметил, что команда разобрала инцидент и разрядила обстановку внутри коллектива.

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