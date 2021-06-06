Цунода: был в бешенстве из-за последнего круга

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился впечатлениями от Гран-при Азербайджана, по итогам которого ему удалось набрать шесть очков. Японец признался, что был разочарован откатом на седьмое место.

«До красного флага гонка была неплохой. После рестарта… рестарт был неплох, но я потерял позиции. Пытался сделать всё, что в моих силах. Поздравляю своего напарника, который финишировал третьим. Что касается меня, то да, из гонки можно извлечь позитив, но я был в бешенстве из-за последнего круга», — сказал Цунода в интервью пресс-службе Формулы-1.

Напомним, Юки проводит дебютный сезон в Формуле-1. После шести этапов чемпионата в активе Цуноды 8 очков. Гонка в Баку стала для него первой после этапа в Бахрейне, в которой ему удалось финишировать в топ-10.