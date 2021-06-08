Тиктум: мой 10-секундный штраф — полная нелепость

Пилот Формулы-2 Дэн Тиктум остался недоволен штрафом, который он получил во время гонки в Баку (Азербайджан). Он был признан виновным в аварии с тремя болидами. Стюарды признали Тиктума виновным, посчитав, что он пытался втиснуться там, где не было необходимого места. Тиктуму дали 10 секунд штрафа и добавили два штрафных балла к лицензии. Пилот остался недоволен решением стюардов.

«Болиды впереди меня на третьем повороте затормозили слишком рано, я попытался пролезть в образовавшуюся пустую зону. Но машина по правую руку от меня начала выдавливать болид в центре. Из-за этого у меня не осталось пространства. Сперва машина, находившаяся в середине, допустила контакт с болидом, который находился справа. И лишь потом я тоже попал в аварию.

10-секундный штраф за такое — полная нелепость! Но это произошло», — цитирует Тиктума Racefans.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно на официальной странице Формулы-2 в «Инстаграме».

В результате аварии Тео Пуршер был госпитализирован с переломом руки.