Тиктум: мой 10-секундный штраф — полная нелепость

Пилот Формулы-2 Дэн Тиктум остался недоволен штрафом, который он получил во время гонки в Баку (Азербайджан). Он был признан виновным в аварии с тремя болидами. Стюарды признали Тиктума виновным, посчитав, что он пытался втиснуться там, где не было необходимого места. Тиктуму дали 10 секунд штрафа и добавили два штрафных балла к лицензии. Пилот остался недоволен решением стюардов.
«Болиды впереди меня на третьем повороте затормозили слишком рано, я попытался пролезть в образовавшуюся пустую зону. Но машина по правую руку от меня начала выдавливать болид в центре. Из-за этого у меня не осталось пространства. Сперва машина, находившаяся в середине, допустила контакт с болидом, который находился справа. И лишь потом я тоже попал в аварию.
10-секундный штраф за такое — полная нелепость! Но это произошло», — цитирует Тиктума Racefans.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно на официальной странице Формулы-2 в «Инстаграме».
В результате аварии Тео Пуршер был госпитализирован с переломом руки.
- 8 июня 2021
-
09:40
- 7 июня 2021
-
23:02
-
21:20
-
19:30
-
19:02
-
18:17
-
17:30
-
16:44
-
15:39
-
14:46
-
13:56
-
13:03
-
11:51
-
10:56
-
09:54
-
00:15
-
00:13
-
00:11
-
00:01
- 6 июня 2021
-
23:48
-
22:41
-
22:37
-
22:31
-
22:10
-
22:08
-
21:43
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:53
-
20:35
-
20:29
-
20:17