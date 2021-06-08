Леклер: уверен, скоро победы «Феррари» придут

Пилот «Феррари» Шарль Леклер предположил, что в ближайшее время команда начнёт выигрывать гонки. Леклер занял четвёртое место на Гран-при Азербайджана, хоть и стартовал с поула.
«Я не хотел слишком сильно рисковать. Как уже говорил, нельзя забывать, что мы сражаемся с «Маклареном», борьба была за большое количество очков.
Мне нравится смотреть на картину в целом. Если исходить из этого, мы добились прогресса. Не стоит расстраиваться, когда у нас получаются тяжёлые гонки.
Если посмотреть на нашу скорость, мы не сильно отстали от «Мерседеса» и «Ред Булл» на «харде» в середине гонки. В общем, есть много поводов для оптимизма.
Мы не можем быть довольны четвёртым местом, ведь мы хотим побеждать. Но мы полностью отдаём все силы. Уверен, что скоро победы придут», —цитирует Леклера GrandPX.
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