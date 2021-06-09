Журналист The Race: Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл»

Журналист Скотт Митчелл уверен, что Серхио Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл» на следующий сезон.
«Впервые с тех пор, как ушёл Даниэль Риккардо, «Ред Булл» может рассчитывать на второго пилота, который способен побеждать в отсутствие Макса Ферстаппена. Превосходное выступление Переса в Баку стало близким к тому самому «полноценному» гоночному уик-энду в нынешнем сезоне. И уже сейчас это должно привести к тому, что он гарантированно останется в команде в следующем году.
После трудного старта сезона он оправдал собственный прогноз, что он адаптируется к машине после пяти первых гонок сезона. С шестой попытки Перес доказал, что решение «Ред Булл» подписать с ним контракт было верным. Он смог достичь своего пика в качестве гонщика «Ред Булл» в шестой гонке, но это не значит, что дальше всё пойдёт на спад. Он будет только прибавлять. Ему есть над чем поработать, и, уверен, он уже сейчас близок к продлению контракта», — написал Скотт Митчелл в своей колонке на The Race.
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