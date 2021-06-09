Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Журналист The Race: Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл»

Журналист The Race: Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл»
Александр Кожевников
Комментарии

Журналист Скотт Митчелл уверен, что Серхио Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл» на следующий сезон.

«Впервые с тех пор, как ушёл Даниэль Риккардо, «Ред Булл» может рассчитывать на второго пилота, который способен побеждать в отсутствие Макса Ферстаппена. Превосходное выступление Переса в Баку стало близким к тому самому «полноценному» гоночному уик-энду в нынешнем сезоне. И уже сейчас это должно привести к тому, что он гарантированно останется в команде в следующем году.

После трудного старта сезона он оправдал собственный прогноз, что он адаптируется к машине после пяти первых гонок сезона. С шестой попытки Перес доказал, что решение «Ред Булл» подписать с ним контракт было верным. Он смог достичь своего пика в качестве гонщика «Ред Булл» в шестой гонке, но это не значит, что дальше всё пойдёт на спад. Он будет только прибавлять. Ему есть над чем поработать, и, уверен, он уже сейчас близок к продлению контракта», — написал Скотт Митчелл в своей колонке на The Race.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021