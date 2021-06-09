Марко: ни о каком переходе Гасли в «Альпин» не может быть и речи

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался на тему возможного перехода Пьера Гасли из «Альфа Таури» в «Альпин».



«Ни о каком переходе Гасли в «Альпин» не может быть и речи. Сейчас он отлично пилотирует машину, болид «Альфа Таури» ему идеально подходит. У нас есть контракт на два года. Я не знаю, откуда пошли слухи о «Рено». Пьер идеален. Он является амбассадором «Альфа Таури». Он хорошо показывает себя за рулём. Он показал невероятное выступление в Баку. Уже тот факт, что он оставил позади себя Шарля Леклера, является большим достижением.



Вопрос о переходе в «Ред Булл» сейчас неактуален. У нас отличный набор пилотов. Многие люди уже писали, что у нас не будет талантливой молодёжи. Но Випс выигрывает гонки в Формуле-2, есть много талантливых пилотов, которые хотят и могут пилотировать болиды «Ред Булл», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.