Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес: не вижу причин, по которым мы не сможем повторить успех в Баку на других трассах

Перес: не вижу причин, по которым мы не сможем повторить успех в Баку на других трассах
Виталий Весёлый
Комментарии

Победитель Гран-при Азербайджана, пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой триумф, заявив, что уверен и в дальнейших успешных выступлениях.

«Я действительно считаю, что добился неплохого прогресса. И не только в Азербайджане, но и в Монако. У меня растёт понимание особенностей взаимоотношений внутри команды. Вместе мы проводим глубокий анализ всего произошедшего. Мы много работаем над моментами, которые следует улучшить.

У меня и вправду есть ощущение, что мы становимся всё ближе и ближе к цели. Не вижу никаких причин, по которым мы не сможем показать такой же уровень и на других трассах.

Сейчас я стал намного увереннее, лучше понимаю команду. Прошло лишь шесть гонок, впереди ещё много этапов. Поэтому важно сохранять этот импульс и продолжать двигаться в том же русле», — приводит слова Переса Motorsport.

Новость по теме
Хилл: Перес вынудил Хэмилтона ошибиться на рестарте
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021