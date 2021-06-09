Перес: не вижу причин, по которым мы не сможем повторить успех в Баку на других трассах

Победитель Гран-при Азербайджана, пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой триумф, заявив, что уверен и в дальнейших успешных выступлениях.
«Я действительно считаю, что добился неплохого прогресса. И не только в Азербайджане, но и в Монако. У меня растёт понимание особенностей взаимоотношений внутри команды. Вместе мы проводим глубокий анализ всего произошедшего. Мы много работаем над моментами, которые следует улучшить.
У меня и вправду есть ощущение, что мы становимся всё ближе и ближе к цели. Не вижу никаких причин, по которым мы не сможем показать такой же уровень и на других трассах.
Сейчас я стал намного увереннее, лучше понимаю команду. Прошло лишь шесть гонок, впереди ещё много этапов. Поэтому важно сохранять этот импульс и продолжать двигаться в том же русле», — приводит слова Переса Motorsport.
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