Даниэль Риккардо рассказал о новом прозвище Нико Росберга
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о прозвище Нико Росберга в паддоке Формулы-1. Журналисты спросили у австралийца о его отношении к въезду на пит-лейн на трассе в Баку, который Росберг на своём YouTube-канале назвал одним из самых страшных мест в календаре чемпионата мира.
«На самом деле там весёлый въезд на пит-лейн. Подъезжаешь к нему на большой скорости, а потом появляется шикана. Это один из самых захватывающих въездов на пит-лейн, так что меня всё устраивает.
Меня в принципе это рассмешило. Когда мне говорят: „Нико Росберг в своём влоге“, я слышу в голове „Нико Влогсберг“. Не в курсе, слышали ли вы хоть раз это прозвище, но меня оно заставляет посмеяться», — приводит слова Даниэля Риккардо PlanetF1.
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