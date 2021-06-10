Даниэль Риккардо рассказал о новом прозвище Нико Росберга

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о прозвище Нико Росберга в паддоке Формулы-1. Журналисты спросили у австралийца о его отношении к въезду на пит-лейн на трассе в Баку, который Росберг на своём YouTube-канале назвал одним из самых страшных мест в календаре чемпионата мира.



«На самом деле там весёлый въезд на пит-лейн. Подъезжаешь к нему на большой скорости, а потом появляется шикана. Это один из самых захватывающих въездов на пит-лейн, так что меня всё устраивает.



Меня в принципе это рассмешило. Когда мне говорят: „Нико Росберг в своём влоге“, я слышу в голове „Нико Влогсберг“. Не в курсе, слышали ли вы хоть раз это прозвище, но меня оно заставляет посмеяться», — приводит слова Даниэля Риккардо PlanetF1.