В Сараево предложили назвать одну из улиц в честь Михаэля Шумахера

Жители города Сараево в Боснии и Герцеговине выступили с инициативой назвать одну из улиц столицы в честь семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, сообщает Klix. Инициаторами выступили люди, встречавшиеся с Михаэлем во время его визита в боснийскую столицу в 1996 году.



По мнению молодёжной организации, такой жест станет данью уважения легендарному гонщику, получившему серьезную травму головы в 2013 году. Муниципальный совет поддержал эту инициативу, теперь стороны ждут одобрения со стороны других чиновников.



Сообщается, что об этой идее уже сообщили в посольство Германии и жене экс-пилота Формулы-1 Коринне.



Шумахер многое сделал для этого города. Он организовал и финансировал поддержку раненых детей после боснийской войны. Среди инициаторов проекта выступил раненый на войне Дамир Ватреш, которого в госпитале навещал будущий семикратный чемпион мира.