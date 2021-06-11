Экс-руководитель «Мерседеса» объяснил, почему Михаэль Шумахер стал бы отличным менеджером
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Бывший руководитель «Мерседеса» Норберт Хауг поделился мнением о бывшем пилоте Михаэле Шумахере. По словам Хауга, Шумахер стал бы отличным руководителем команды Формулы-1.
«Он был бы менеджером топ-уровня. Думаю, что он был бы в этой сфере не менее успешен, чем за рулём болида. Михаэль упорно работал над собственным развитием. Он уделял этому не меньше внимания, чем работе на трассе.
Он говорил на английском, был в отличной форме, полон энергии. Он был отличным парнем. Михаэль всегда проявлял участие в делах других, работал вместе с механиками и другими членами команды, мотивировал их. Он знал, когда у кого день рождения, спрашивал их о детях и членах семей», — цитирует Хауга Auto Motor und Sport.
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