Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто высказался против заморозки модернизации двигателей с 2025 года

Бинотто высказался против заморозки модернизации двигателей с 2025 года
Александр Кожевников
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался против заморозки двигателей с сезона-2025.

«Соревновательный дух, вызовы, возможность справиться с техническими сложностями заложены в ДНК Формулы-1. У нас должна быть свободная конкуренция. Поэтому я выступаю против заморозки модернизации двигателей после 2025 года. Мы должны продолжать конкурировать в этой области. Нам необходима открытая конкуренция, в которой можно будет выделить свой проект на фоне соперников.

Я согласен с тем, что моторы будут заморожены в 2022 году, потому что к тому моменту все силовые установки будут обладать примерно равными характеристиками. Даже сейчас моторы уже можно спокойно сравнивать, а в следующем году разница окончательно нивелируется. Это поможет сократить расходы в период, когда нам нужно будет работать над концепцией совершенно новой силовой установки», — цитирует Бинотто RacingNews365.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021