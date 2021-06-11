Бинотто высказался против заморозки модернизации двигателей с 2025 года

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался против заморозки двигателей с сезона-2025.



«Соревновательный дух, вызовы, возможность справиться с техническими сложностями заложены в ДНК Формулы-1. У нас должна быть свободная конкуренция. Поэтому я выступаю против заморозки модернизации двигателей после 2025 года. Мы должны продолжать конкурировать в этой области. Нам необходима открытая конкуренция, в которой можно будет выделить свой проект на фоне соперников.



Я согласен с тем, что моторы будут заморожены в 2022 году, потому что к тому моменту все силовые установки будут обладать примерно равными характеристиками. Даже сейчас моторы уже можно спокойно сравнивать, а в следующем году разница окончательно нивелируется. Это поможет сократить расходы в период, когда нам нужно будет работать над концепцией совершенно новой силовой установки», — цитирует Бинотто RacingNews365.