Отец Джовинацци рассказал, как Антонио мог перейти в «Мерседес»

Вито Джоввинацци, отец пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, рассказал, что у его сына была возможность перейти в «Мерседес». По словам Вито, с Антонио разговаривал руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

«В Австралии сын занял 12-е место, что было отличным результатом. Его поздравил Тото Вольф.

Прежде чем Антонио подписал контракт с «Феррари», Тото звонил нам, предлагая контракт с «Мерседесом». Антонио стал третьим пилотом в Штутгарте и гонщиком DTM. Но у него красное сердце, он принял решение, которое посчитал единственно правильным для себя», — цитирует Джовинацци-старшего La Gazzetta dello Sport.

Джовинацци был пилотом программы «Феррари» с 2016 года. В Формуле-1 он дебютировал в 2017 году.