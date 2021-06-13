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Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон выиграл гонку IndyCar в Детройте

Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон выиграл гонку IndyCar в Детройте
Антон Мозговой
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Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон стал победителем гонки IndyCar, которая проходила в Детройте. Второе место занял Ринус Викей, а тройку лучших замкнул Пато О’Уорд.

Гонка прерывалась из-за серьёзной аварии с участием экс-пилота «Хааса» Ромена Грожана. За шесть кругов до финиша появился красный флаг.

Перед рестартом машина лидера гонки Уилла Пауэра не завелась. Благодаря этой неудаче Эрикссон вышел в лидеры.

Примечательно, что Эрикссон одержал первую победу в каких-либо соревнованиях с 2013 года.

Indycar. Детройт

  1. Маркус Эрикссон — 1:17.2013
  2. Ринус Викей — + 1,7290
  3. Пато О’Уорд — + 1,9105
  4. Такума Сато — + 8,1688
  5. Грэм Рэйхол — + 9,4645
  6. Сантино Ферруччи — + 9,5670
  7. Александер Росси — + 10,3406
  8. Скотт Диксон — + 10,8956
  9. Эд Джонс — + 11,9428
  10. Джозеф Ньюгарден — + 12,5061
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