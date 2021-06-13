Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон выиграл гонку IndyCar в Детройте

Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон стал победителем гонки IndyCar, которая проходила в Детройте. Второе место занял Ринус Викей, а тройку лучших замкнул Пато О’Уорд.

Гонка прерывалась из-за серьёзной аварии с участием экс-пилота «Хааса» Ромена Грожана. За шесть кругов до финиша появился красный флаг.

Перед рестартом машина лидера гонки Уилла Пауэра не завелась. Благодаря этой неудаче Эрикссон вышел в лидеры.

Примечательно, что Эрикссон одержал первую победу в каких-либо соревнованиях с 2013 года.

Indycar. Детройт