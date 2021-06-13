Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон выиграл гонку IndyCar в Детройте
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Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон стал победителем гонки IndyCar, которая проходила в Детройте. Второе место занял Ринус Викей, а тройку лучших замкнул Пато О’Уорд.
Гонка прерывалась из-за серьёзной аварии с участием экс-пилота «Хааса» Ромена Грожана. За шесть кругов до финиша появился красный флаг.
Перед рестартом машина лидера гонки Уилла Пауэра не завелась. Благодаря этой неудаче Эрикссон вышел в лидеры.
Примечательно, что Эрикссон одержал первую победу в каких-либо соревнованиях с 2013 года.
Indycar. Детройт
- Маркус Эрикссон — 1:17.2013
- Ринус Викей — + 1,7290
- Пато О’Уорд — + 1,9105
- Такума Сато — + 8,1688
- Грэм Рэйхол — + 9,4645
- Сантино Ферруччи — + 9,5670
- Александер Росси — + 10,3406
- Скотт Диксон — + 10,8956
- Эд Джонс — + 11,9428
- Джозеф Ньюгарден — + 12,5061
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