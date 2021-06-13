Алонсо: после 18 лет в Формуле-1 мне стало очень тяжело, перерыв пошёл на пользу

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что перерыв в Формуле-1 пошёл ему на пользу. Он ушёл из «Королевских гонок» в 2018 году, начав выступать в других сериях. Но в 2021 году испанский ветеран вернулся в Формулу-1.

«Две вещи играют важную роль. Первое — думаю, что два года вне Формулы-1 были очень важны для меня, ведь до этого я на протяжении 18 лет без перерывов выступал в Формуле-1. Мне стало очень тяжело.

Мои мысли были заняты другим. Я начал выступать в «Ле-Мане», «Дайтоне» и WEC. Мне нужно было там посоревноваться, чтобы вновь стать счастливым, почувствовать себя свободным. Второе — это команда. Думаю, что у нас отличная команда, в ней царит прекрасная атмосфера, все мотивированы.

Все члены команды упорно работают, мы все движемся в одном направлении», — цитирует Алонсо Motorsport.