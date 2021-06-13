Алонсо: после 18 лет в Формуле-1 мне стало очень тяжело, перерыв пошёл на пользу

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что перерыв в Формуле-1 пошёл ему на пользу. Он ушёл из «Королевских гонок» в 2018 году, начав выступать в других сериях. Но в 2021 году испанский ветеран вернулся в Формулу-1.
«Две вещи играют важную роль. Первое — думаю, что два года вне Формулы-1 были очень важны для меня, ведь до этого я на протяжении 18 лет без перерывов выступал в Формуле-1. Мне стало очень тяжело.
Мои мысли были заняты другим. Я начал выступать в «Ле-Мане», «Дайтоне» и WEC. Мне нужно было там посоревноваться, чтобы вновь стать счастливым, почувствовать себя свободным. Второе — это команда. Думаю, что у нас отличная команда, в ней царит прекрасная атмосфера, все мотивированы.
Все члены команды упорно работают, мы все движемся в одном направлении», — цитирует Алонсо Motorsport.
- 13 июня 2021
-
12:15
-
11:39
-
10:24
-
00:29
-
00:17
- 12 июня 2021
-
22:47
-
21:59
-
21:48
-
21:45
-
21:05
-
20:09
-
18:25
-
17:46
-
16:50
-
15:31
-
13:53
-
12:54
-
12:05
-
10:11
-
00:34
-
00:21
- 11 июня 2021
-
23:40
-
22:24
-
21:32
-
20:52
-
19:46
-
18:40
-
17:43
-
16:49
-
15:49
-
14:55
-
13:15
-
11:53
-
10:39
-
09:37