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Мик Шумахер объяснил, почему пока ему нравится, как складывается дебютный сезон в Ф-1

Мик Шумахер объяснил, почему пока ему нравится, как складывается дебютный сезон в Ф-1
Антон Мозговой
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о прогрессе, которого он добивается с получением опыта. Сын легендарного Михаэля Шумахера в нынешнем сезоне дебютировал в Формуле-1. Хоть пока ему не удалось набрать ни одного очка, Мик признался, что доволен собственным прогрессом.

«Каждый километр гонки помогает в плане опыта. Конечно, можно много работать на симуляторе и тренироваться. Но лучший опыт получаешь во время Гран-при. Невозможно симулировать давление, которое испытываешь во время гонки. Поэтому пока что я доволен тем, как складывается сезон», — цитирует Шумахера SpeedWeek.

Шумахер является напарником ещё одного дебютанта Формулы-1, российского пилота Никиты Мазепина. В команде рассчитывают, что в нынешнем сезоне новички наберутся опыта.

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