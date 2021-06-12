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Штайнер рассказал о прогрессе Мика Шумахера

Штайнер рассказал о прогрессе Мика Шумахера
Виталий Весёлый
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сравнил автомобили своей команды с автомобилями соперников, а также отметил прогресс пилота Мика Шумахера.

«Если сравнить наши болиды с болидами соперников, всё становится очевидным. Мы не можем создавать достаточной прижимной силы. Думаю, Мик постепенно прогрессирует. Чтобы это заметить, достаточно взглянуть на секундомер. Также об этом говорит и лучшее понимание того, как дорабатывать детали настроек. Ну и мы должны связывать свои надежды с 2022 годом, так как не развиваем нынешнюю машину и сконцентрированы на следующей», — приводит слова Штайнера Speedweek.

Ранее главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу рассказал об особенностях работы с Миком и Никитой Мазепиным.

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