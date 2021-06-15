«Ред Булл» показал эффектный трюк с болидом Формулы-1 и перевёрнутым самолётом

Пресс-служба «Ред Булл» представила красочный ролик, снятый на дорогах Чехии и Словакии. На видео болид команды Формулы-1 проезжает под летящим брюхом вверх самолётом. Эффектный трюк стал первым, в котором авторы успешно объединили болид и небольшой самолёт.

Трюк выполнил опытнейший пилот Мартин Сонка. При этом болид RB7 был разогнан до максимальной скорости. Самолёт летел лишь в нескольких метрах на ним.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Ред Булл».

«В этом ролике здорово, что всё происходящее реально. Самолёт пролетает лишь в нескольких метрах над RB 7, который перевёрнут в воздухе. Таковы навыки Мартина. Он — настоящий профессионал своего дела», — сказал бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард.