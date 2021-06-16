Баттон — о выводах «Пирелли» по авариям в Баку: магия вуду, не иначе

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал выводы «Пирелли» о причинах аварию Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла в Баку.
«Так в чём же была причина? „Астон Мартин“ и „Ред Булл“ ничего не нарушали, на шинах не было порезов от обломков, а „Пирелли“ так и не нашла дефектов или разрушений конструкции шин? Магия вуду, не иначе», — написал Дженсон Баттон в своём «твиттере».
Напомним, ранее «Пирелли» опубликовала окончательные данные о причинах взрывов шин, в результате которых произошли аварии во время Гран-при Азербайджана. В шинах не было обнаружено ни производственных, ни каких-либо качественных дефектов, не было выявлено также признаков усталости или расслоения.
Случившиеся аварии, по мнению «Пирелли», могли стать следствием неправильной эксплуатации шин и банальном несоблюдении предписанных стартовых параметров.
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