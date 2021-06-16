В «Астон Мартин» отреагировали на заключение «Пирелли» о причинах взрывов шин в Баку

В команде Формулы-1 «Астон Мартин» прокомментировали окончательные данные производителя шин, компании «Пирелли», о причинах взрывов шин на этапе Гран-при Азербайджана. На болиде гонщика «Астон Мартин» взорвалась шина, аналогичная проблема возникла ранее у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Мы сотрудничали с ФИА и «Пирелли» в расследовании причин отказа шины на машине Лэнса Стролла на 29-м круге гонки Гран-при Азербайджана. Мы можем подтвердить, что на машине не было поломок, которые могли бы вызвать взрыв шины. Команда всегда эксплуатировала свои шины в соответствии с параметрами, предписанными «Пирелли», и продолжит делать это», — гласит заявление «Астон Мартин».
В «Пирелли» причиной инцидентов на трассе Баку назвали «круговой излом на внутренней боковине, который может быть связан с условиями эксплуатации шины».
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