Кевин Магнуссен выступит в IndyCar в составе «Макларена»
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Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен перейдёт в IndyCar. Датчанин будет выступать за команду Arrow McLaren SP, там он сменит Феликса Розенквиста. Ранее Розенквист получил травму в результате аварии во время гонки в Детройте (США). Сообщалось, что у Феликса диагностировали перелом руки.
Так как Розенквист в ближайшее время не сможет выступать, Магнуссен получил место пилота. Он дебютирует в IndyCar.
Ранее Магнуссен уже сотрудничал с «Маклареном». Он провёл 19 гонок в составе команды в сезоне 2014 года в Формуле-1. Тогда же он добился лучшего результата в карьере, заняв второе место на Гран-при Австралии.
Примечательно, что в IndyCar уже выступает бывший напарник Магнуссена по «Хаасу» Ромен Грожан.
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