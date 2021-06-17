Мазепин объяснил, почему опасается проблем на Гран-при Франции

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что у него нет уверенности, что на Гран-при Франции он продолжит демонстрировать прогресс, наблюдавшийся в первую очередь на тренировках и в квалификации Гран-при Монако и Гран-при Азербайджана.



«Причины моих трудностей на первых Гран-при были связаны не только с моей неопытностью, но и с внешними факторами, которые работали не так, как мы ожидали и хотели, то есть с самой машиной. К сожалению, по определённым причинам некоторые из этих факторов вернутся после Баку. Посмотрим, исправилось ли всё или нет.



Но для меня эта часть сезона из европейских гонок — это трассы, которые я знаю, где я безусловно разбираюсь в траекториях, торможениях. Тут, наверное, должно быть попроще. Более детально и чётко я смогу ответить после первых тренировок в пятницу», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.