Мазепин объяснил, почему опасается проблем на Гран-при Франции

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что у него нет уверенности, что на Гран-при Франции он продолжит демонстрировать прогресс, наблюдавшийся в первую очередь на тренировках и в квалификации Гран-при Монако и Гран-при Азербайджана.
«Причины моих трудностей на первых Гран-при были связаны не только с моей неопытностью, но и с внешними факторами, которые работали не так, как мы ожидали и хотели, то есть с самой машиной. К сожалению, по определённым причинам некоторые из этих факторов вернутся после Баку. Посмотрим, исправилось ли всё или нет.
Но для меня эта часть сезона из европейских гонок — это трассы, которые я знаю, где я безусловно разбираюсь в траекториях, торможениях. Тут, наверное, должно быть попроще. Более детально и чётко я смогу ответить после первых тренировок в пятницу», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
- 17 июня 2021
-
16:47
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
15:26
-
14:41
-
13:38
-
12:51
-
11:48
-
10:41
-
09:49
-
00:28
- 16 июня 2021
-
23:35
-
22:43
-
21:53
-
21:23
-
19:32
-
19:14
-
18:49
-
17:52
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:40
-
14:51
-
13:50
-
12:55
-
11:41
-
10:03
- 15 июня 2021
-
23:31
-
21:33
-
20:43
-
19:58
-
19:21
-
17:46