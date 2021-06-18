Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас показал лучшее время в 1-й практике ГП Франции, Мазепин на 0,6 превзошёл Шумахера

Боттас показал лучшее время в 1-й практике ГП Франции, Мазепин на 0,6 превзошёл Шумахера
Антон Мозговой
Комментарии

В Ле-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара завершилась первая свободная практика Гран-при Франции. Лучший результат в ходе тренировки показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе время у его напарника Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал 18-й результат. Он сумел опередить напарника Мика Шумахера, который стал 19-м. Последнее время у Роя Ниссани, который проводил практику в составе «Уильямса».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию первой практики Гран-при Франции.

Гран-при Франции. Первая свободная практика

  1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:33.448
  2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.335
  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.432
  4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.745
  5. Эстебан Окон («Альпин») +0.881
  6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.196
  7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.245
  8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.251
  9. Ландо Норрис («Макларен») +1.259
  10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.399
  11. Шарль Леклер («Феррари») +1.502
  12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.668
  13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.687
  14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.827
  15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.841
  16. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.894
  17. Николас Латифи («Уильямс») +2.164
  18. Никита Мазепин («Хаас») +3.203
  19. Мик Шумахер («Хаас») +3.881
  20. Рой Ниссани («Уильямс») +4.433.
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021