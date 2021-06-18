Боттас показал лучшее время в 1-й практике ГП Франции, Мазепин на 0,6 превзошёл Шумахера

В Ле-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара завершилась первая свободная практика Гран-при Франции. Лучший результат в ходе тренировки показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе время у его напарника Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал 18-й результат. Он сумел опередить напарника Мика Шумахера, который стал 19-м. Последнее время у Роя Ниссани, который проводил практику в составе «Уильямса».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию первой практики Гран-при Франции.

Гран-при Франции. Первая свободная практика