Боттас показал лучшее время в 1-й практике ГП Франции, Мазепин на 0,6 превзошёл Шумахера
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В Ле-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара завершилась первая свободная практика Гран-при Франции. Лучший результат в ходе тренировки показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе время у его напарника Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал 18-й результат. Он сумел опередить напарника Мика Шумахера, который стал 19-м. Последнее время у Роя Ниссани, который проводил практику в составе «Уильямса».
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию первой практики Гран-при Франции.
Гран-при Франции. Первая свободная практика
- Валттери Боттас («Мерседес») — 1:33.448
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.335
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.432
- Серхио Перес («Ред Булл») +0.745
- Эстебан Окон («Альпин») +0.881
- Даниэль Риккардо («Макларен») +1.196
- Фернандо Алонсо («Альпин») +1.245
- Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.251
- Ландо Норрис («Макларен») +1.259
- Юки Цунода («Альфа Таури») +1.399
- Шарль Леклер («Феррари») +1.502
- Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.668
- Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.687
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.827
- Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.841
- Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.894
- Николас Латифи («Уильямс») +2.164
- Никита Мазепин («Хаас») +3.203
- Мик Шумахер («Хаас») +3.881
- Рой Ниссани («Уильямс») +4.433.
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