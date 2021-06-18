Мазепин считает, что изменения директив «Пирелли» негативно сказались на «Хаасе»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Франции. По словам россиянина, изменения в минимальном давлении шин, вызванные новыми директивами «Пирелли», негативно сказались на поведении машины.



«Не самый простой день для нас. Жаркая погода и повышение давления в шинах не подходят нашей машине, которая и без того не способна обеспечить высокую прижимную силу. Первая тренировка прошла гладко, во второй мы также выполнили всю необходимую программу. Мы прекрасно понимаем, на каких именно позициях окажемся в воскресенье, а чтобы побороться с соперниками в субботу, нам придётся серьёзно прибавить.



После Баку и Монако на этой трассе выступать проще, потому что за поворотом ты точно знаешь, что тебя не ждёт стена. У этой трассы свои сложности, которые связаны с особенностями дорожного покрытия, но мне нравится выступать здесь», — приводит слова Никиты Мазепина официальный сайт команды.