Мазепин считает, что изменения директив «Пирелли» негативно сказались на «Хаасе»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Франции. По словам россиянина, изменения в минимальном давлении шин, вызванные новыми директивами «Пирелли», негативно сказались на поведении машины.
«Не самый простой день для нас. Жаркая погода и повышение давления в шинах не подходят нашей машине, которая и без того не способна обеспечить высокую прижимную силу. Первая тренировка прошла гладко, во второй мы также выполнили всю необходимую программу. Мы прекрасно понимаем, на каких именно позициях окажемся в воскресенье, а чтобы побороться с соперниками в субботу, нам придётся серьёзно прибавить.
После Баку и Монако на этой трассе выступать проще, потому что за поворотом ты точно знаешь, что тебя не ждёт стена. У этой трассы свои сложности, которые связаны с особенностями дорожного покрытия, но мне нравится выступать здесь», — приводит слова Никиты Мазепина официальный сайт команды.
- 18 июня 2021
-
19:51
-
18:43
-
17:02
-
16:46
-
16:38
-
16:14
-
16:04
-
15:55
-
15:44
-
15:28
-
14:41
-
13:34
-
13:14
-
11:43
-
11:11
-
10:30
-
09:38
-
00:49
-
00:24
- 17 июня 2021
-
23:11
-
21:36
-
19:43
-
18:49
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:23
-
17:16
-
16:47
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
15:26
-
14:41
-
13:38