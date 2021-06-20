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Гасли не уверен, что нарушил границы трассы на круге, который был удалён дирекцией гонки

Гасли не уверен, что нарушил границы трассы на круге, который был удалён дирекцией гонки
Александр Кожевников
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли считает, что не выезжал за границы трассы в первой попытке третьего сегмента квалификации, хотя его круг был удалён за нарушение лимитов.

«Думаю, я был на линии. Я не видел запись со второго сегмента квалификации, но по третьему сегменту всё спорно, судя по тому, что я видел в записи. Да, конечно, у меня не такой хороший обзор в машине, но мне показалось, что я не выходил за границы трассы.

Иногда в прошлом они определённо не удаляли даже куда более спорные круги. В любом случае, после этого я улучшил время, так что я не особо беспокоюсь, но в тот момент это было неприятно. Но я в машине, а решения принимает Майкл Маси. До сих пор он был достаточно последовательным, а это очень важно», — приводит слова Пьера Гасли RaceFans.

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