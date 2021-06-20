Хайдфельд: мне не нравится, что Мику Шумахеру покровительствуют СМИ

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд поделился мнением о ситуации, в которой оказался гонщик «Хааса» Мик Шумахер. По словам Хайдфельда, Шумахера защищают СМИ.

«Не стоит забывать, какое давление оказывается на Шумахера. Но мне не нравится, что ему покровительствуют СМИ. Очевидно, что все журналисты надеются, что он станет новым настоящим Шумахером и добьётся успеха.

Когда он совершил свой первый обгон в Формуле-1, ему активно аплодировали, словно это было величайшей вещью в мире. Исходя из того, что я вижу со стороны, мне кажется подобное чрезмерным. Но сам Мик ничего не может поделать с этим», — цитирует Хайдфельда GrandPX со ссылкой на Sport1.

Мик Шумахер является сыном легендарного 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.