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«Закрой ты эту чёртову дверь!» Росберг раскритиковал Хэмилтона после Гран-при Франции

«Закрой ты эту чёртову дверь!» Росберг раскритиковал Хэмилтона после Гран-при Франции
Антон Мозговой
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Бывший пилот Формулы-1 и экс-напарник Льюиса Хэмилтона Нико Росберг раскритиковал британца после Гран-при Франции. Хэмилтон упустил победу в концовке, позволив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену обогнать себя.

«Такое поведение Хэмилтона необычно. Закрой ты эту чёртову дверь, нет? Обычно он ведёт себя на трассе так, как и положено лучшему. Здесь же я был удивлён, будто он даже не пытался ничего сделать. Он действовал слишком мягко, это непонятно.

Эта победа окажет большой эффект на «Ред Булл». Они начинают всё сильнее доминировать. Также мы видим, что «Мерседес» начинает допускать ошибку за ошибкой. Им нужно быть внимательными, чтобы сохранить шансы», — цитирует Росберга FormulaSpy со ссылкой на эфир Sky Sports.

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