Феттель: нам нужна была другая стратегия, и она сработала

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал результат Гран-при Франции. Феттель занял девятое место.

«Думаю, нам нужна была другая стратегия, и она сработала, обе машины попали в очки. К сожалению, я выехал за пределы трассы на первом отрезке и потерял время. Это произошло, потому что я пытался слишком активно атаковать. Если бы не это, я мог бы оказаться гораздо ближе к группе машин впереди, ведь в концовке у меня были более свежие шины.

Возможно, мы могли бы финишировать повыше, если бы всё сложилось идеально. Сложно быть стабильным в условиях сильного ветра. Всем было тяжело с такими условиями. Но мы добились максимума, это было хорошее выступление команды», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».