Палоу выиграл гонку IndyCar на «Роуд Америка», дебютант Магнуссен лидировал шесть кругов

На автодроме «Роуд Америка» завершился очередной этап серии IndyCar. Победителем гонки стал Алекс Палоу, представляющий команду Ganassi. Эта победа стала для него второй в нынешнем сезоне. Палоу воспользовался проблемами Джозефа Ньюгардена, который лидировал на протяжении 32 кругов из 55. В концовке гонки у него возникла проблема с коробкой передач.

Второе место занял Колтон Херта, а тройку лучших замкнул Уилл Пауэр. Действующий чемпион IndyCar Скотт Диксон завершил гонку на четвёртом месте.

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан стал пятым, а дебютант IndyCar Кевин Магнуссен, также выступавший в «Королевских гонках», сошёл из-за проблем с двигателем. При этом он лидировал на протяжении шести кругов.

Indycar. Road America

1. Алекс Палоу (Ganassi)

2. Колтон Херта (Andretti)

3. Уилл Пауэр (Penske)

4. Скотт Диксон (Ganassi)

5. Ромен Грожан (Coyne)

6. Маркус Эрикссон (Ganassi)

7. Александер Росси (Andretti)

8. Такума Сато (RLL)

9. Пато О'Уорд (McLaren SP)

10. Макс Чилтон (Carlin).

Кевин Магнуссен (McLaren SP) — сошёл из-за проблем с двигателем.