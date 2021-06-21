Конфигурацию трассы в Абу-Даби изменят, чтобы упростить обгоны

Трасса Формулы-1 в Абу-Даби будет изменена в сезоне-2021 года. Все изменения конфигурации трассы будут направлены на то, чтобы облегчить пилотам возможность обгона.



Саиф Аль Ноайми, исполняющий обязанности генерального директора автодрома, официально подтвердил, что на трассе были внесены изменения, однако пока не сообщил о том, чего именно они коснулись.



Как сообщает RaceFans, ожидается, что четвёртый, пятый и шестой повороты будут заменены одной шпилькой, которая будет выводить пилотов на первую прямую. Кроме того, изменения коснутся 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поворотов — вместо этих виражей на трассе останется один затяжной широкий левый поворот. Кроме того, на этом повороте, вероятно, будет добавлен небольшой бэнкинг.