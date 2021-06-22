Хельмут Марко: Ферстаппена могут остановить только технические проблемы
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Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о борьбе за чемпионский титул гонщика команды Макса Ферстаппена с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
«Кто или что может остановить нас? Только технические проблемы могут остановить Макса. Или же «Мерседес» научится магии», — приводит слова Марко GrandPX.
Ферстаппен в зачёте пилотов опережает Хэмилтона уже на 12 очков. Представитель Нидерландов стал победителем Гран-при Франции. В концовке гонки Макс обогнал Хэмилтона, который в тот момент лидировал.
Отрыв Ферстаппена мог получиться и более внушительным, но на Гран-при Азербайджана он был вынужден сойти с трассы из-за прокола шины. В тот момент гонщик «Ред Булл» лидировал и был близок к тому, чтобы выиграть Гран-при.
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