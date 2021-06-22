Себастьян Феттель: наша цель в Австрии — продолжить набирать очки

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель назвал цель на предстоящие этапы Формулы-1 в Австрии.

«Наша цель — продолжить набирать очки в Австрии, сохранив заданный темп. Это отличная трасса для гонок с очень быстрым кругом, а также с большим количеством скоростных и сложных поворотов. Здорово, когда удаётся правильно настроить машину под особенности австрийского круга.

Всегда сложно участвовать в гонках на одной и той же трассе, потому что чем больше кругов мы делаем, тем меньше становится отрыв, но это делает его захватывающим. Проводить две гонки подряд на одном и том же автодроме очень непросто, ведь чем больше кругов мы там проезжаем, тем меньше становится отрыв между машинами. Зато борьба будет захватывающей», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».



Гран-при Штирии пройдёт с 25 по 27 июня, а второй этап в Австрии — со 2 по 4 июля.