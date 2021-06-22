Себастьян Феттель: наша цель в Австрии — продолжить набирать очки

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель назвал цель на предстоящие этапы Формулы-1 в Австрии.
«Наша цель — продолжить набирать очки в Австрии, сохранив заданный темп. Это отличная трасса для гонок с очень быстрым кругом, а также с большим количеством скоростных и сложных поворотов. Здорово, когда удаётся правильно настроить машину под особенности австрийского круга.
Всегда сложно участвовать в гонках на одной и той же трассе, потому что чем больше кругов мы делаем, тем меньше становится отрыв, но это делает его захватывающим. Проводить две гонки подряд на одном и том же автодроме очень непросто, ведь чем больше кругов мы там проезжаем, тем меньше становится отрыв между машинами. Зато борьба будет захватывающей», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
Гран-при Штирии пройдёт с 25 по 27 июня, а второй этап в Австрии — со 2 по 4 июля.
- 22 июня 2021
-
20:04
-
19:27
-
19:12
-
17:39
-
16:56
-
14:48
-
13:46
-
12:45
-
11:37
-
10:28
-
09:29
-
00:35
- 21 июня 2021
-
22:44
-
22:00
-
20:57
-
20:06
-
18:32
-
18:25
-
17:45
-
17:26
-
17:09
-
16:24
-
15:54
-
14:54
-
13:47
-
12:51
-
11:57
-
10:51
-
09:30
-
01:14
-
00:29
-
00:09
- 20 июня 2021
-
22:54
-
22:54
-
22:38