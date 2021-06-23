Култхард: Феттель практически не разговаривает со мной
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, что гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель практически не разговаривает с ним. По словам Култхарда, немец обиделся на одно из интервью, в котором Дэвид назвал его «тенью самого себя».
«Себастьян практически не разговаривает со мной, потому что я назвал его «тенью самого себя». Мне понравилось, что он попал на подиум в Баку. Его выступление во Франции тоже было хорошим. Но в других гонках он не был самим собой.
Но я понимаю, что он смотрит на происходящее иначе. Я также был пилотом. Когда кто-то говорит о тебе негатив, воспринимаешь его, как своего врага. Я понимаю это», — цитирует Култхарда PlanetF1.
Ранее Култхард предположил, что Феттель не продержится в «Астон Мартин» до конца сезона.
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