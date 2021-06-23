Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард: Феттель практически не разговаривает со мной

Култхард: Феттель практически не разговаривает со мной
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал, что гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель практически не разговаривает с ним. По словам Култхарда, немец обиделся на одно из интервью, в котором Дэвид назвал его «тенью самого себя».

«Себастьян практически не разговаривает со мной, потому что я назвал его «тенью самого себя». Мне понравилось, что он попал на подиум в Баку. Его выступление во Франции тоже было хорошим. Но в других гонках он не был самим собой.

Но я понимаю, что он смотрит на происходящее иначе. Я также был пилотом. Когда кто-то говорит о тебе негатив, воспринимаешь его, как своего врага. Я понимаю это», — цитирует Култхарда PlanetF1.

Ранее Култхард предположил, что Феттель не продержится в «Астон Мартин» до конца сезона.

Новость по теме
Култхард не исключил, что Феттель не продержится в «Астон Мартин» до конца сезона
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021