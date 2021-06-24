Зак Браун сравнил Пато О'Уорда с Монтойей

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сравнил пилота IndyCar Патрисио О'Уорда с Хуаном Пабло Монтойей.
«Я давно не видел такой гонки, как в Детройте. Патрисио напоминает мне молодого Хуана Пабло Монтойю. Он пытается всё держать под контролем, при этом действуя максимально агрессивно. Это было потрясающее выступление. Он невероятно талантлив и одарён от природы. Он способен здорово контролировать автомобиль на овалах, что отличало Монтойю, кроме того, его совершенно не пугают эти гонки.
Он выступит на тестах Формулы-1 в конце года. Он молод, ему всего 21 год. Посмотрим, куда его приведёт его карьеры. Сейчас мы хотим, чтобы он сосредоточился на IndyCar. Как показывает практика, судьба титула решается в последней гонке, а на победу претендуют три или четыре гонщика. Так что мы хотим, чтобы он оставался сконцентрированным. Но я сильно впечталён его выступлениями. Посмотрим на тесты в Абу-Даби, а дальше будет видно», — приводит слова Зака Брауна Autosport.
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