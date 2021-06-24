Перес рассказал, как помог Ферстаппену победить на Гран-при Франции

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о важности командной работы для достижения результата. На Гран-при Франции мексиканец держался близко к лидирующей группе, что ограничило стратегические возможности «Мерседеса», и позволил своему напарнику, Максу Ферстаппену, без проблем приблизиться к гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и в конечном итоге обогнать его. Сам Перес финишировал третьим.



«Я знал, что для Макса важно не тратить время попусту. Вот почему я позволил ему без проблем пройти дальше. Каждая секунда может иметь большое значение. Макс сделал бы то же самое, буль он на моём месте. Это совершенно точно. Конечно, мы хотим извлекать для себя максимум пользы, но интересы команды всё равно для нас превыше всего. Мы должны работать вместе и делать общее дело», — приводит слова Переса GPblog со ссылкой на formel1.de.