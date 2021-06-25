Организаторы ГП России Формулы-1 отреагировали на ограничения для невакцинированных

Организаторы Гран-при России Формулы-1 прокомментировали свежее постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, согласно которому с 1 августа будут введены жёсткие ограничения на размещение в гостиницах и отелях края. Планируется, что гостиницы будут принимать только гостей, вакцинировавшихся от коронавируса либо имеющих официальный медицинский отвод от вакцинации. Между тем Гран-при России запланирован на 23-26 сентября.
«Любой организатор спортивно-массового мероприятия обязан ориентироваться на текущие требования как федерального законодательства, так и региона своего пребывания. Мы находимся в постоянном контакте и с администрацией Краснодарского края, и с региональным Роспотребнадзором. Эпидемиологическая обстановка может меняться, поэтому специальную памятку для зрителей об особенностях доступа на объект мы обязательно опубликуем ближе к старту самого мероприятия в соответствии с текущей обстановкой в регионе. Но на настоящий момент вход на FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ — 2021 производится при наличии только билета. При этом, если поступят изменения требований посещения мероприятия, мы обязательно уведомим об этом всех, кто приобрёл билеты», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе АНО «РОСГОНКИ».
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