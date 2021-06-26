Спортдиректор «Феррари»: ФИА следует вести диалог с командами, а не слать директивы

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис считает, что представителям Международной автомобильной федерации (ФИА) следует вести диалог с командами Формулы-1 и дискутировать о проблемах, а не отправлять технические директивы, которые оказываются для многих совершенно неожиданными. Ранее стало известно, что (ФИА) разработала новые правила, согласно которым командам, выступающим в Формуле-1, придётся замедлить время пит-стопов.
«Я думаю, что эта директива (о пит-стопах. — Прим. «Чемпионата») появилась неожиданно. Было бы лучше, если бы каждый из нас получил возможность обсудить её. Многие были застигнуты врасплох. Конечно, мы понимаем, почему её приняли, но, вероятно, вначале стоило вместе поучаствовать в дискуссии», — приводит слова Мекиса Motorsport.
- 26 июня 2021
-
17:11
-
17:06
-
17:00
-
16:54
-
16:00
-
15:05
-
14:15
-
14:08
-
14:03
-
13:46
-
13:13
-
13:10
-
12:44
-
12:12
-
11:51
-
11:40
-
11:24
-
10:16
-
09:30
-
09:30
-
09:20
- 25 июня 2021
-
23:47
-
23:31
-
22:14
-
20:53
-
20:48
-
20:46
-
20:30
-
19:36
-
19:33
-
19:15
-
19:06
-
18:53
-
18:40
-
18:34