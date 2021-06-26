Спортдиректор «Феррари»: ФИА следует вести диалог с командами, а не слать директивы

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис считает, что представителям Международной автомобильной федерации (ФИА) следует вести диалог с командами Формулы-1 и дискутировать о проблемах, а не отправлять технические директивы, которые оказываются для многих совершенно неожиданными. Ранее стало известно, что (ФИА) разработала новые правила, согласно которым командам, выступающим в Формуле-1, придётся замедлить время пит-стопов.



«Я думаю, что эта директива (о пит-стопах. — Прим. «Чемпионата») появилась неожиданно. Было бы лучше, если бы каждый из нас получил возможность обсудить её. Многие были застигнуты врасплох. Конечно, мы понимаем, почему её приняли, но, вероятно, вначале стоило вместе поучаствовать в дискуссии», — приводит слова Мекиса Motorsport.

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