Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: новые двигатели «Хонды» стали мощнее на 14 лошадиных сил

Источник: новые двигатели «Хонды» стали мощнее на 14 лошадиных сил
Комментарии

Новые двигатели «Хонды», которые используются австрийской командой «Ред Булл», стали мощнее на 14 лошадиных сил. Об этом сообщает Auto Motor und Sport, руководствуясь данными анализа вчерашней квалификационной гонки в Штирии.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Штирии завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат продемонстрировал Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Другой пилот «Ред Булл», Серхио Перес, стал пятым.

В настоящее время на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге проходит гонка восьмого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:

Формула-1. Гран-при Штирии — 2021. Онлайн-трансляция гонки

Новость по теме
Глава «Хааса» подарил российскому гонщику «Мазеспиннер»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021