Феттель посетовал на трафик на Гран-при Штирии
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Штирии, который он закончил на 12-й позиции.
«В основном я почти всю гонку провёл в трафике. Так что трудно судить, в конце гонки у меня возникли проблемы с шинами. Результаты были очень плотными, так что сложно было хоть как-то выделиться, учитывая нашу стартовую позицию.
Думаю, мы пытались. Очевидно, оглядываясь назад, мты можем видеть, что мы могли сделать иначе в гонке, но у нас будет ещё один шанс на следующей неделе», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.
Победу по итогам гонки одрежал Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Следующий этап чемпионата состоится там же, в Шпильберге со 2 по 4 июля.
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