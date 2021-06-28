Феттель посетовал на трафик на Гран-при Штирии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Штирии, который он закончил на 12-й позиции.



«В основном я почти всю гонку провёл в трафике. Так что трудно судить, в конце гонки у меня возникли проблемы с шинами. Результаты были очень плотными, так что сложно было хоть как-то выделиться, учитывая нашу стартовую позицию.



Думаю, мы пытались. Очевидно, оглядываясь назад, мты можем видеть, что мы могли сделать иначе в гонке, но у нас будет ещё один шанс на следующей неделе», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.



Победу по итогам гонки одрежал Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Следующий этап чемпионата состоится там же, в Шпильберге со 2 по 4 июля.