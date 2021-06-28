Источник: Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседесом» до летнего перерыва

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подпишет новый контракт с командой уже до летнего перерыва, утверждает Independent. По данным источника, переговоры сторон проходят плодотворно, ожидается, что они завершат их до августа.

Сам Хэмилтон и руководитель «Мерседеса» Тото Вольф хотят избежать повторения ситуации прошлого сезона. Тогда они подписали контракт за шесть недель до старта следующего сезона.

Ранее Вольф говорил, что рассчитывает на подписание контракта с Хэмилтоном, который будет рассчитан как минимум на два года. При этом пока неизвестно, кто будет напарником Льюиса. Контракт его напарника, Валттери Боттаса, истекает по окончании сезона. По слухам, его сменит Джордж Расселл, выступающий за «Уильямс».