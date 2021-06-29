Штайнер рассказал, как Мазепин отреагировал на идею с «Мазеспиннером»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал шутливое видео, в котором он подарил российскому пилоту команды Никите Мазепину маленький волчок, назвав его «Мазеспиннером» — с отсылкой к многочисленным разворотам россиянина. Штайнер рассказал, что Мазепин без проблем согласился сняться в видео.



«Ему не было некомфортно, он был вполне доволен. Так что существует и счастливый Никита Мазепин. Вы все думаете, что он недовольный ребёнок, несчастный молодой человек, но у него хорошее чувство юмора.



Социальные сети могут быть как хороши для тебя, так и плохи. В команде возникла идея сделать такое, и мы сделали. Такое ощущение, что в соцсетях всё, что связано с Никитой, должно быть чем-то плохим. Но могут быть и хорошие вещи. Нужно постараться использовать свои преимущества, чтобы отвязаться от скептиков», — приводит слова Штайнера GPFans.

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