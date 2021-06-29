Места проведения Гран-при России Ф-1 могут чередоваться между Сочи и Санкт-Петербургом

Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов поделился мнением о переезде Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург на трассу «Игора Драйв», расположенную в Ленобласти. Первая гонка Формулы-1 в Петербурге состоится в 2023 году. Титов не исключил, что «Сочи Автодром» сможет принимать гонки Формулы-1 в будущем и, кроме того, возможно чередование мест проведения Гран-при России между Сочи и Санкт-Петербургом.



«С трассой в Сочи всё будет в порядке. Она будет существовать и дальше, потому что, в конце концов, она является не только наследием автоспорта и первой гоночной трассой, приветствовавшей Формулу-1 в России, но и частью олимпийского наследия Российской Федерации. «Сочи Автодром» мы будем развивать и впредь, а если говорить о спортивных перспективах, то они останутся неизменными. Лицензия трассы никуда не денется. Она сохранит первую категорию. А потому здесь можно будет проводить любую серию в будущем.



С точки зрения коммерческого использования трассы теперь можно констатировать, что у нас развязаны руки. Ведь все ограничения, которые ранее были связаны с Формулой-1, теперь сняты.



Что касается идеи чередования гонок, то она полностью не отвергнута. Я бы не сказал, что она активно обсуждается, но ещё и не полностью закрыта. Мы по-прежнему сосредоточены на разработке этапа в Санкт-Петербурге. Сейчас это наш приоритет. Как всё будет дальше — следующий вопрос. Контракт истекает в 2025 году. Рано или поздно должны начаться дискуссии о том, продлим мы его или нет. Конечно, неминуемо будут возникать вопросы и на тему условий, формата и так далее. Но это вопросы будущего», — приводит слова Титова Autosport.

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