Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился мнением о переезде Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург на трассу «Игора Драйв», расположенную в Ленобласти. Первая гонка Формулы-1 в Петербурге состоится в 2023 году.



«Я считаю, что в Сочи был великолепно. Множество пилотов Формулы-1 проводят домашние гонки, но мне повезло, что место для проведения домашних гонок у меня просто идеально. Наблюдая за процессом строительства, который сейчас ведётся правительством Санкт-Петербурга, понимаешь, что уровень ниже точно не будет. И поэтому я в предвкушении», — приводит слова Мазепина RaceFans.

О том, что в 2023 году этап Формулы-1 в России пройдёт в Санкт-Петербурге, а не в Сочи, стало известно 25 июня. Об этом заявил гендиректор Формулы-1 Стефано Доменикали.