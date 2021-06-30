Бывший босс «Феррари» Арривабене получил новые полномочия в «Ювентусе»
Поделиться
Пресс-служба «Ювентуса» объявила новых полномочиях в клубе бывшего руководителя «Феррари» Маурицио Арривабене.
«Совет директоров изучил влияние пандемии на трёхлетний финансовый период. По нашей оценке, пандемия привела к потере 320 млн евро.
Принята долгосрочная стратегия развития, направленная на повышение конкурентоспособности клуба и обеспечение финансовой устойчивости.
Совет директоров принял стратегический план, направленный на увеличение капитала до 400 млн евро. Ответственность за реализацию принятого плана возложена на члена совета директоров Маурицио Арривабене», — говорится в заявлении «Ювентуса».
В минувшем сезоне «Ювентус» занял четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Туринский клуб с трудом завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
Комментарии
- 30 июня 2021
-
20:37
-
19:39
-
19:21
-
18:01
-
17:45
-
16:57
-
15:55
-
14:54
-
13:51
-
12:48
-
11:58
-
10:54
-
10:00
-
00:13
- 29 июня 2021
-
22:26
-
21:05
-
19:57
-
18:53
-
17:17
-
16:50
-
15:53
-
14:41
-
13:51
-
13:47
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
12:09
-
11:24
-
10:14
-
09:22
-
00:06
- 28 июня 2021
-
22:36
-
22:05
-
19:36
Партнерский контент