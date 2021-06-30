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Бывший босс «Феррари» Арривабене получил новые полномочия в «Ювентусе»

Бывший босс «Феррари» Арривабене получил новые полномочия в «Ювентусе»
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Пресс-служба «Ювентуса» объявила новых полномочиях в клубе бывшего руководителя «Феррари» Маурицио Арривабене.

«Совет директоров изучил влияние пандемии на трёхлетний финансовый период. По нашей оценке, пандемия привела к потере 320 млн евро.

Принята долгосрочная стратегия развития, направленная на повышение конкурентоспособности клуба и обеспечение финансовой устойчивости.

Совет директоров принял стратегический план, направленный на увеличение капитала до 400 млн евро. Ответственность за реализацию принятого плана возложена на члена совета директоров Маурицио Арривабене», — говорится в заявлении «Ювентуса».

В минувшем сезоне «Ювентус» занял четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Туринский клуб с трудом завоевал путёвку в Лигу чемпионов.

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