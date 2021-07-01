Нико Хюлькенберг станет отцом
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Резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг станет отцом. Об этом сообщила его жена Эгле Рушките.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Эгле Рушките.
Хюлькенберг и Рушките поженились 21 июня в Монако. Рушките — уроженка Литвы, она работает дизайнером-модельером.
Хюлькенберг официально стал резервным пилотом «Астон Мартин» на сезон-2021 8 апреля. В прошлом году Хюлькенберг провёл две гонки за «Рейсинг Пойнт». Тогда он заменил Серхио Переса и Лэнса Стролла, переболевших коронавирусом. В новом сезоне он пока не участвовал в гонках Формулы-1. Сообщалось, что перед началом сезона Хюлькенберг был близок к переходу в «Ред Булл», где он мог сменить Алекса Албона. В итоге «Ред Булл» сделал выбор в пользу Серхио Переса.
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