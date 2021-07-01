Штайнер рассказал, когда Никита Мазепин получит новое облегчённое шасси

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подтвердил, что шасси Никиты Мазепина тяжелее, чем машина Мика Шумахера и заявил, что команда подготовит новое шасси для россиянина сразу после летнего перерыва.



«Когда машина тяжелее, рассчитывать на хороший результат сложно, но речь не о 20 или 10 килограммах, здесь немного другие цифры. Этому шасси год. Оно участвовало в гонках год из-за переноса шасси с прошлого сезона в соответствии с правилами. Конечно, за год оно не стало легче.



Очевидно, что более тяжёлая машина никак не может сделать вас быстрее. Это очевидно. Насколько она тяжелее? Я не хочу говорить точный вес. Конечно, физика есть физика, так что это мешает Никите быть быстрее, но не так сильно. Мы планируем подготовить новое шасси после летнего перерыва», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт Формулы-1.